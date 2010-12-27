На Индустриальном таксист влетел в припаркованные авто, чтобы объехать "Жигули"

У водителя сработала подушка безопасности.

В Красногвардейском районе Петербурга вечером в воскресенье таксист врезался на автомобиле в припаркованные машины. Инцидент произошел на боковом проезде по Индустриальному проспекту около 35 дома. Очевидцы полагают, что мужчина не справился с управлением, повредив чужой транспорт. По предварительной информации от свидетелей событий, в результате наезда никто не пострадал.

Отметим, что виновником аварии представители ДПС считают водителя, который находился за рулем иномарки, принадлежавшей сервису "Яндекс. Такси". Таксист не смог без последствий объехать "Жигули", припаркованную у дома. В результате попытка закончилась неудачно: вместо машины отечественного автопрома местный житель "захватил" несколько других иномарок.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб