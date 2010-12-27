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На Среднеохтинском украден металлический фрегат XVIII века
Сегодня, 7:39
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lesjasap
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На Среднеохтинском украден металлический фрегат XVIII века

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Петербуржцы надеются, что воров поймают.

В Красногвардейском районе Петербурга с постамента пропал металлический корабль. Конструкция была установлена на Среднеохтинском проспекте около двух лет назад. Творением власти города хотели почтить славу линейного фрегата "Ретвизан", который принимал участие в русско-шведской войне в 1788-1790 годах.

О пропаже сообщили местные жители. Они заметили, что на фонтане больше не красуется кораблик с парусами. Отметим, что памятник располагается на пересечении с Большой Пороховской улицей.

В настоящее время правоохранительные органы разбираются в ситуации.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб

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Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня Происшествия Криминальные происшествия

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