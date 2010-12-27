На Среднеохтинском украден металлический фрегат XVIII века

Петербуржцы надеются, что воров поймают.

В Красногвардейском районе Петербурга с постамента пропал металлический корабль. Конструкция была установлена на Среднеохтинском проспекте около двух лет назад. Творением власти города хотели почтить славу линейного фрегата "Ретвизан", который принимал участие в русско-шведской войне в 1788-1790 годах.

О пропаже сообщили местные жители. Они заметили, что на фонтане больше не красуется кораблик с парусами. Отметим, что памятник располагается на пересечении с Большой Пороховской улицей.

В настоящее время правоохранительные органы разбираются в ситуации.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб