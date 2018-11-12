На Невском мужчина в халате и тапочках оседлал унитаз

Очевидцы так и не поняли, что это было.

Вечером 11 ноября неизвестный мужчина прямо на Невском проспекте установил "белый трон". Местный житель решил усесться на унитаз прямо посреди проезжей части. Инцидент произошел около 86 дома. Очевидцам удалось запечатлеть на видео необычное поведение взрослого мужчины.

Прохожие отметили, что одет герой событий был достаточно скромно: он восседал на белом друге в домашнем халате и тапочках. Петербуржцы решили, что таким образом он выполняет утренний ритуал: мужчина спокойно читал на унитазе газету, не обращая внимания на недоумение водителей и пешеходов. Пользователи социальных сетей предположили, что своеобразный перформанс мог быть акцией или каким-то заявлением со стороны нарушителя общественного спокойствия.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб