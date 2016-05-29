В жилом доме на Васильевском поселился нелегальный хоспис для престарелых

Уже больше полугода жители парадной выходят из квартир с надеждой не напороться на труп. От едкого больничного запаха людей спасают шарфы, которыми они прикрывают нос, пока спускаются до выхода на улицу. Нелегальный пансионат угроз жителей не воспринимает и исправно выплачивает штрафы за нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Несмотря на многочисленные жалобы, до суда дело довести не удается.

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга жильцы обыкновенного многоквартирного дома ведут войну с частным пансионатом для престарелых людей "Как дома", который расположился с ними по соседству на лестничной площадке.

Одна из жительниц парадной дома №5 в Тучковом переулке рассказала Piter.tv, что под словом "пансионат" в квартире №2 обосновался настоящий хоспис. Соседствующие петербуржцы жалуются, что мимо их квартир проносят трупы. Бывших постояльцев увозят на машине с надписью "Специальная". Кроме этого, выше второго этажа в парадной стоит жуткий запах, свойственный для палат с лежачими больными. По словам жителей, после того, как включили отопление, зловонный больничный запах только усилился. Людям приходится закрывать лицо шарфом, чтобы выйти из дома:

Шума от них нет, от них есть удушающий запах! Все были против данного пансионата, но занималась получается я одна. Как только увидели соседи с 1 этажа, как мимо квартиры их проносят труп... сразу затрубили все. Это уже перебор. Жительница дома

Пока жильцы пытаются избавиться от неприятного соседства, представители такого бизнеса ничего плохого в этом не видят. Они прямым текстом намекают, что если не они, то в доме обоснуется или хостел, или бордель. Пятикомнатная квартира в старом жилом фонде, по мнению хозяев пансионата, выгодное помещение, которое приносит деньги. Штрафы за нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия населения их не пугают. Таким образом, жителей ставят перед выбором – или лицезреть в парадной пакеты с медицинскими отходами и периодически видеть, как выносят трупы, а администрация не исключает такого, или терпеть шумных туристов.

Интересно и то, что это уже не первый конфликт с соседями для бизнесмена Максима Федорова, хозяина пансионата. Активист движения "Живем на Васильевском" рассказал, что ранее хоспис выселяли из дома по 10-линнии Васильевского острова. На Тучков переулок оно перекочевало в апреле 2018 года.

Общественники совместно с жильцами обратились в Комитет по социальной политике, где им в следствии сообщили, что в государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ни о ИП Федорова, ни о существовании пансионата "Как дома" нет никаких данных. Таким образом, риску подвергаются не только жильцы дома, но и родственники, доверившие своих близких в руки нелегальной организации. Не стоит забывать и тот факт, что в доме много маленьких детей. Родители желают оградить своих чад от жуткого запаха и периодического выноса трупов из парадной.

Бизнес есть бизнес, но он не должен нарушать права остальных граждан, тем более самых маленьких. Алексей Волков, активист движения "Живем на Васильвеском"

Оказалось, что пансионат для престарелых успел разжиться еще двумя филиалами. Однако в официальной группе нигде не фигурирует дом в Тучковом переулке.

На сегодняшний день активисты ждут ответов от УФНС, Росздравнадзора и от аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Piter.tv продолжает следить за сложившейся ситуацией.

Фото: ВКонтакте / "Живем на Васильевском" ; Piter.tv