Перед судом предстанет гендиректор дома престарелых в Петербурге

Гендиректором была 44-летняя женщина.

Стало известно, что гендиректора частного дома престарелых на Свердловской набережной отправили на скамью подсудимых. Об этом 7 октября рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Гендиректором была 44-летняя женщина. Она не смогла обеспечить "чистоту и порядок" в доме престарелых. Её подопечные с августа 2019 года по апрель 2022 года находились в здании, которое не отвечает требованиям безопасности.

Напомним, что в доме престарелых на Свердовской набережной нашли различные нарушения. Инспекторы обнаружили, что в здании нет пандуса, кнопки вызова помощи, системы средств информационной поддержки и навигации для лиц с нарушением зрения. Кроме того, отсутствует второй эвакуационный выход, а механизм противопожарной двери находится в неисправном состоянии. В местах общего пользования не проводится влажная уборка, есть насекомые, не у всех проживающих есть полотенца. Это лишь некоторые из перечисленных нарушений.

Фото: прокуратура Петербурга