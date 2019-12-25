В доме престарелых на Свердовской набережной нашли различные нарушения

У некоторых проживающих не было индивидуальных полотенец.

Прокуратура выявила нарушения законодательства в пансионате для пожилых людей "ИмПульс" на Свердловской набережной. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Инспекторы обнаружили, что в здании нет пандуса, кнопки вызова помощи, системы средств информационной поддержки и навигации для лиц с нарушением зрения. Кроме того, отсутствует второй эвакуационный выход, а механизм противопожарной двери находится в неисправном состоянии. В местах общего пользования не проводится влажная уборка, есть насекомые, не у всех проживающих есть полотенца. Это лишь некоторые из перечисленных нарушений.

Проверка проводилась совместно с Национальным центром эколого-социального и инновационного развития территорий.

В адрес индивидуального предпринимателя внесли представление.

Фото: прокуратура Петербурга