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В доме престарелых на Свердовской набережной нашли различные нарушения
Сегодня, 17:29
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В доме престарелых на Свердовской набережной нашли различные нарушения

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У некоторых проживающих не было индивидуальных полотенец.

Прокуратура выявила нарушения законодательства в пансионате для пожилых людей "ИмПульс" на Свердловской набережной. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Инспекторы обнаружили, что в здании нет пандуса, кнопки вызова помощи, системы средств информационной поддержки и навигации для лиц с нарушением зрения. Кроме того, отсутствует второй эвакуационный выход, а механизм противопожарной двери находится в неисправном состоянии. В местах общего пользования не проводится влажная уборка, есть насекомые, не у всех проживающих есть полотенца. Это лишь некоторые из перечисленных нарушений. 

Проверка проводилась совместно с Национальным центром эколого-социального и инновационного развития территорий.

В адрес индивидуального предпринимателя внесли представление. 

Фото: прокуратура Петербурга

Теги: дом престарелых, нарушения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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