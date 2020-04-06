Суд Петербурга вынес приговор организаторам пансионата, где погибли трое пенсионеров

Свою вину фигуранты дела не признают.

По решению Красносельского районного суда, двое организаторов частного пансионата для престарелых в Красном Селе приговорены к заключению в колонии после инцидента с гибелью троих пенсионеров в пожаре на территории учреждения. О этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Как удалось установить, учреждение работало незаконно – без зарегистрированного юрлица или ИП. Пансионат расположили в жилом доме на проспекте Красных Командиров, что не соответствует требованиям безопасности. Всего там проживало 5 пенсионеров, причём с их родственниками существовала лишь устная договорённость.

Нелегальный пансионат существовал с января по ноябрь 2020 года, пока в здании не произошло замыкание электропроводки. Возник пожар, в котором и погибли пенсионеры.

Свою вину обвиняемые мужчина и женщина не признают. Фигурната дела приговорили к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и 1 млн рублей штрафа в счет возмещения морального вреда. Женщине предстоит провести за решёткой 3 года с отсрочкой наказания до достижения 14-летия её ребёнком.

Ранее мы сообщили о том, что суд отправил в СИЗО серийных воришек сливочного масла.

Фото: Piter.TV