Суд отправил в СИЗО серийных воришек сливочного масла

Двое мигрантов вынесли из магазина "Лента" 135 пачек продукта. Ущерб составил 25 тыс. рублей. Они хотели продать весь товар за тысячу рублей.

Суд отправил в СИЗО двух мигрантов, которые вечером 15 августа вынесли из гипермаркета "Лента" 135 пачек масла, не оплатив товар. Об этом сообщили в пресс-службе судов Северной столицы.

Стражи порядка возбудили уголовное дело. Вчера, 27 августа, они предъявили обвинение любителям молочного продукта. Молодые люди попросили суд оштрафовать их и выдворить из страны, но не отправлять в тюрьму.

Ущерб составил 25 тыс. рублей. Мужчины рассказали, что масло они украли для продажи. Их "приятель" пообещал им за 135 пачек продукта тысячу рублей. Судья объяснил "предпринимателям", что сделка была глупой.

Злоумышленники пробудут под стражей до 25 октября.

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