Суд арестовал до 25 октября пенсионера, который щупал школьницу

Мужчина заявил судье, что злые люди оговорили его.

Калининский районный суд арестовал пожилого мужчину, который приставал к 10-летней девочке и трогал ее за интимные места. Об этом сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел в подъезде на Гражданском проспекте. Пенсионер схватил школьницу и засунул свою руку в трусы ребенка. Он потрогал ее за ягодицы.

Пенсионер заявил судье, что злые люди оговорили его. Он добавил, что является больным человеком и нуждается в отдыхе и лекарствах. Он попросил подписку о невыезде.

Суд принял решение арестовать обвиняемого до 25 октября.

Ранее на Piter.tv: на Ленинском проспекте мужчина приставал к ребенку.

Фото: Piter.tv