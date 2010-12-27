На улице Зины Портновой произошла коммунальная авария

В зоне дефекта оказалось 202 жилых здания.

В понедельник, 12 ноября, в Кировском районе Санкт-Петербурга произошла коммунальная авария. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, машину работников и пар из под земли заметили на улице Зины Портной возле дома номер 34. В пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербург" рассказали, что информация о дефекте поступила в компанию в 12:00.

Технологическое нарушение было обнаружено на теплосетях по адресу улица Зины Портновой, д.34 в Кировском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе "Теплосеть Санкт-Петербург".

В зоне дефекта 202 жилых здания, у которых отопление на пониженных параметрах, горячее водоснабжение в штатном режиме - рассказали в компании

"Теплосеть" уже ведет работы по ликвидации проблемы. Ремонт обещают завершить к 10 утра 13 ноября.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"