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Погибшую 2-летнюю девочку на Зины Портновой регулярно избивала мать
Сегодня, 16:13
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Погибшую 2-летнюю девочку на Зины Портновой регулярно избивала мать

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полиция нашла погибшую малышку на полу одной из комнат. У нее обнаружили гематомы на бедрах, лбу, затылке, а также ушибленные раны ротовой полости.

Правоохранители выяснили подробности жизни малышки, которая погибла после падения со шкафа в квартире на улице Зины Портновой. Мать заявляла, что трагедия случилась 23 июля, когда взрослые отвлеклись, и девочка осталась одна в комнате. Об этом сообщают "Невские новости". 

Малышке в октябре должно было исполниться два года. Следователи завели еще одно уголовное дело на 23-лентюю мать – истязание.  Стало известно, что мать регулярно избивала маленькую дочь.

Напомним, полиция нашла погибшую малышку на полу одной из комнат. У нее обнаружили гематомы на бедрах, лбу, затылке, а также ушибленные раны ротовой полости. Семья полная и многодетная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщали, что мужчина с ножом ограбил продуктовый магазин на Кантемировской. Разбойник вынес 30 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv  

Теги: зина портнова, погиб, ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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