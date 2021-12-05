Мужчина с ножом ограбил продуктовый магазин на Кантемировской

Разбойник вынес 30 тысяч рублей.

Вооруженный мужчина ограбил продуктовый магазин в Петербурге. Инцидент произошел около 06:50 утра 30 июля по Кантемировской улице, дом 35. Там располагается учреждение, которое работает 24 часа. Данное преступление правоохранительные органы квалифицировали как разбойное нападение. В МВД установили, что неизвестный злоумышленник вошел в помещение, после чего начал угрожать сотруднику точки. Из открытого кассового аппарата преступник вынес 30 тысяч рублей. После этого мужчина скрылся с места преступления.

В настоящее время подозреваемый находится в розыске. Речь идет о мужчине со славянской внешностью и ростом 170 сантиметров. Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения. В текущий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото и видео: Piter.tv