В Гатчинском районе пресечена деятельность подпольной нарколаборатории

Был задержан 41-летний уроженец Челябинской области.

В Гатчинском районе Ленобласти, в садоводческом товариществе "Заречное" полицейскими была пресечена деятельность подпольной нарколаборатории. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Был задержан 41-летний уроженец Челябинской области. В ходе проведения обыска было изъято два тканевых свертка, в которых находились наркотические и психотропные вещества. Также изъято около 480 литров химических реактивов, лабораторная посуда и оборудование, защитная маска, перчатки, спецодежда.

Установлено, что с мая 2022 года подозреваемый на территории арендованного земельного участка производил наркотического средства мефедрон в особо крупном размере, с целью последующего сбыта с использованием соцсетей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в деревне Сосницы Волосовского района Ленинградская область также была обнаружена ещё одна нарколаборатория.

Фото: пресс-служба МВД