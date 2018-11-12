Виновник ДТП на Искровском с четырьмя погибшими осужден на 8 лет

"Диванный" преступник получил по два года за каждую жертву.

Петербуржца, сбившего на автомобиле сотрудников "Горэлектротранса", осудили на 7 лет и 8 месяцев в колонии общего режима. К такому приговору судебную инстанцию Невского района подтолкнула гибель четверых жертв ДТП. Медицинская экспертиза подтвердила, что мужчина был опьянен наркотическими веществами.

Следствие установило, что фигурант дела выехал на запрещающий сигнал светофора на проезжую часть. Там он столкнулся с представителями "Горэлектротранса". Специалисты передвигались на "зеленый", но соблюдение ПДД не спасло жизни водителя и пассажиров.

Напомним, что смертельная авария произошла 2 декабря 2017 года на пересечении улицы Подвойского и Искровского проспекта. После наезда на людей преступник скрылся с места ДТП. Позже злоумышленника обнаружили в квартире у родственников. Он пытался спрятаться от полиции в диване.

Фото, видео: Piter.tv