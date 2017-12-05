Виновник ДТП, в котором погибли четыре человека на Искровском, доставлен в суд

В Петербурге нашли Александра Брежнева, устроившего ДТП с четырьмя погибшими.

В Санкт-Петербурге в Невский суд достаивли 25-летнего владельца "Мерседеса" Александра Брежнева, который подозревается в гибели четырех человек. Управления по расследованию преступлений, связанных с нарушением ПДД, не успел предъявить Брежневу обвинение.

Днем 5 декабря виновника привезли в суд на из изолятора временного содержания. Его задержали накануне утром. Перед залом между конвоем и сотрудниками суда возник конфликт. Полицейских попросили остаться в просторном коридоре, где Брежнев находился под прицелом фото- и видеокамер. Его адвокат вмешалась и попросила оставить их с клиентом тет-а-тет. После этого Брежнева завели в пустой зал, адвокат зашла следом - для консультации. Судя по всему, позиция по делу еще не была согласована. Отмечается, что до прибытия полицейских Александр часто звонил коллегам, просил выяснить, что происходит. Кроме того, отсутствие подозреваемого и следователя, заметно его расстраивало. е исключено, что представителю обвинения также потребуется время на ознакомление с материалами дела.

Следствие обратилось с ходатайством о заключении 25-летнего Александра Брежнева под стражу.

Задержать виновника удалось 4 декабря у в поселке Тельмана. Известно, что Брежнев прятался в диване. Отмечается, что задержанный скрылся после того, как устроил смертельное ДТП. Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ищут водителя, устроившего ДТП с четырьмя погибшими

Перед поездкой, как показал бармен клуба "Барс" на улице Тельмана, похожий на Брежнева человек распивал спиртные напитки и на выходе повздорил с охранником.

Фото, видео: личная страница Александра Брежнева во "Вконтакте", Piter.tv