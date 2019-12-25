Правнук Брежнева набрал микрозаймов и ушел на СВО

В последние годы у мужчины были финансовые трудности.

Правнук советского генсека Леонида Брежнева Антон Милаев оформил микрозаймы и потерял все вложенные в криптовалюту деньги. После этого он подписал контракт с Минобороны, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, родственник Брежнева хотел заработать на криптобирже. Он хотел вложиться в токены, которые дают долю в вычислительных мощностях для добычи биткоина. Однако майнинг-площадка не имела никаких правовых лицензий, Кроме того, она якобы блокирует карты и не дают вывести средства.

Правнук советского генсека с 2014 года работал в такси. В 2016 году мужчина остался без жилья, когда отец выписал его из квартиры через суд.

Перед уходом на СВО Милаев неоднократно брал микрозаймы на разные суммы. В 2025-м он добровольно уехал на фронт сапером и спустя несколько месяцев перестал выходить на связь. Сейчас правнук Брежнева считается пропавшим без вести.

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Фото: Piter.tv