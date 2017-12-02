В Петербурге ищут водителя, устроившего ДТП с четырьмя погибшими

Установлена личность водителя "Мерседеса", который совершил жуткое ДТП ночью в Петербурге, а после вылез через окно машины и скрылся в неизвестном направлении.

В Петербурге сотрудники ГИБДД разыскивают мужчину, который спровоцировал страшное ДТП. В настоящее время установлена личность владельца "Мерседеса" из-за которого ранним утром на Искровском проспекте произошла авария с 4 погибшими. Правоохранительные органы ищут сбежавшего с места ДТП 25-летнего Александра Брежнева.

По предварительной информации в автомобиле Брежнева также находился его друг. Но спасать приятеля, который в настоящее время находится в больнице, водитель не стал. На личной странице Брежнева во "Вконтакте" есть множество фото за рулем. По всей видимости иномарку он приобрел недавно.

Полицейскими возбуждено уголовное дело по факту ДТП.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что появилось видео, как утром устраняли остатки ночного ДТП в Петербурге.

Фото, видео: личная страница Александра Брежнева во "Вконтакте", Piter.tv