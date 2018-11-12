У ЖК "Солнечный город" автоледи утопила свою "КИА" в пруду

Неловкое управление довело автоледи до купания в пруду.

Поздно вечером 11 ноября петербурженка на иномарке не справилась с управлением на Петергофском шоссе. Женщина въехала в кювет на "КИА Рио". В результате транспортное средство оказалось частично затоплено: автомобиль попал в пруд. Об аварии пострадавшая самостоятельно сообщила в социальных сетях, попросив помощи у пользователей.

По информации от водителя, ДТП произошло в непосредственной близости от жилого комплекса "Солнечный город". Поврежденную машину заметили очевидцы на выезде из ЖК. Иномарка протаранила ограждения и оказалась в воде. На место выехали сотрудники экстренной службы ГУ МЧС по региону. Спасателям пришлось задействовать специальную технику, чтобы помочь местной жительнице вытащить машину на дорогу.

Представители ведомства отметили, что пострадавших в результате непредвиденной ситуации нет.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб