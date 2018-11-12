Ночью пьяный петербуржец протаранил забор в Девяткино

В сети появилось видео происшествия.

В ночь с 11 на 12 ноября в Девяткино произошла авария. Пьяный мужчина, управляя автомобилем, снес н на большой скорости забор. Это происшествие запечатлели камеры наружного видеонаблюдения с разных ракурсов.

Кроме того, в интернете оказались кадры, на которых виновника аварии допрашивают сотрудники дорожной полиции. Они проверяют мужчину на алкотестере. В итоге аппарат показал 1,137 мг/л. Официальных данных по ДТП, как и подтверждения алкогольного опьянения водителя, пока не поступало.

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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург