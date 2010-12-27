На Парашютной внедорожник смял такси: пострадавших нет

Вечернее ДТП не нарушило движение транспорта.

В Приморском районе Петербурга в аварии пострадали такси и внедорожник. Инцидент произошел на пересечении парашютной улицы и Репищевой. Как отмечают очевидцы, значительных повреждений ни водители, ни сами транспортные средства не получили.

В настоящее время в обстоятельствах ДТП разбираются правоохранительные органы. Проезжавшие мимо водители отметили, что авария не помешала движению на дороге: из-за темного времени суток на проезжей части было мало желающих проехать.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб