Бывший инспектор ДПС в Петербурге получил условный срок за взятку от пьяного водителя

В общей сложности он получил 30 тыс. рублей.

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего старшего инспектора ДПС Евгения Крайнова. Его признали виновным в получении взятки, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Крайнов работал в ДПС ГИБДД УМВД РФ по Московскому району в Петербурге. Суд установил, что 29 сентября 2019 мужчина остановил на проезжей части "Ладу". За рулем находился освобожденный от уголовной ответственности. У водителя были признаки алкогольного опьянения, после чего ему предложили пройти освидетельствование. Вместо этого инспектор решил получить взятки и провел тест на состояние алкогольного опьянение предметом, похожим на алкотестер.

По результатам проверки Крайнов сообщил мужчине, что тому грозит привлечение к ответственности, и потребовал передать ему взятку. Деньги он решил получить не лично, а через посредника. У водителя при себе было 15 тыс., инспектор счел это недостаточным. Позже он получил от нарушителя 30 тыс. рублей.

Евшений Крайнов полностью признал свою вину и раскаялся.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. В течение трех лет он не сможет заниматься должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV