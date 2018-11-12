На Лени Голикова горело здание бывшего клуба "Тайфун"

В результате инцидента никто не пострадал.

В Кировском районе Петербурга местные жители сообщили о вечернем возгорании в не эксплуатируемом здании. Очевидцы заметили, как дом под номером 29 по улице Лени Голикова полыхает. Сведения о проблеме поступили на пульт диспетчера экстренной службы около 18 часов 11 ноября.

Прибывшие на место спасатели установили, что причиной возгорания стал мусор. На площади в 20 квадратных метров сгорели бытовые отходы. Ликвидировать пламя специалистам удалось спустя полчаса после вызова. На месте работали два личных состава ГУ МЧС по региону.

Отметим, что ранее в двухэтажном здании располагался ночной клуб "Тайфун".

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб