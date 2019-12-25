Пробка на Московском шоссе: причина, реакция чиновников и интерес прокуратуры

Несколько дней автомобилисты стоят в пробке из-за заснеженных дорог.

В понедельник, 29 ноября, на Петербург и область обрушился снегопад, к которому чиновники не совсем были готовы. На протяжении нескольких дней петербуржцы массово жалуются в социальных сетях на заснеженные дороги, улицы и сугробы не только в центре города, но и в спальных районах. Но настоящая катастрофа развернулась на Московском шоссе в поселке Шушары.

На Московском шоссе автомобилисты стоят в пробке по несколько часов

Вечером 30 ноября автомобилисты простояли в пробке более пяти часов. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, Московское шоссе было закрыто с 7 утра. Утром движение было затруднено от Курьерского проезда в сторону Петербурга.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Днем ситуация не улучшилась. По словам свидетелей, водитель одного из автобусов высадил пассажиров на трассе, и им пришлось идти пешком. Вечером пробки образовались на Московском и Колпинском шоссе, Софийской улице и Ленсоветовской дороге. У автомобилистов заканчивался бензин, еще часть петербуржцев решили идти пешком по трассе между рядами машин.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Утром 1 декабря петербуржцы вновь пожаловались на парализованное Московское шоссе: водители снова встали без движения. Заторы на дороге возникли из-за аварии с фурой в правом ряду. Пробка растянулась на 11 километров. По словам автомобилистов, виной тому заснеженные дороги, которые дорожные службы не спешат чистить. Из-за этого возникают аварии на трассе, также у водителей фур возникают трудности с передвижением. В связи с чем страдают все участники движения.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Днем в администрации Пушкинского района порекомендовали петербуржцам заранее планировать свой маршрут с учётом пробок.

Была собрана внеплановая комиссия по чрезвычайным ситуациям, где были выработаны мероприятия по урегулированию дорожной ситуации на Московском шоссе. Благодаря принятым мерам движение по Московскому шоссе к 12.00 нормализовалось. пресс-служба администрации Пушкинского района

Однако жители города обвинили власти во лжи и назвали издевательством ситуацию с пробками в Пушкинском районе. К вечеру ситуация действительно не изменилась. Автобусы были вынуждены ехать в объезд из-за огромного затора. Автомобилисты и пассажиры общественного транспорта пожаловались, что им приходится тратить несколько часов на поездку. Из-за серьезных заторов на Московском шоссе МЧС России по Петербургу развернуло два пункта обогрева. В развернутых палатках водители могли выпить горячий чай и подзарядить гаджеты. Также сотрудники МЧС оказывали автомобилистам необходимую помощь на дороге.

Фото: пресс-служба МЧС России по Петербургу

Кто прав, кто виноват: реакция чиновников на пробку на Московском шоссе

В комитете по благоустройству в сложившейся ситуации обвинили компанию "Деловые линии". По утверждению чиновников, именно она плохо почистила съезды, в результате чего в снегу застряли фуры. В свою очередь в "Деловых линиях" отметили, что за уборку на шоссе отвечают собственники логистического комплекса "Армада".

Вечером 1 декабря в пробках обвинили водителей грузовиков, которые стоят на обочине. Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" Владимир Матягин записал видеообращение к автомоблистам, которое появилось на странице комитета ВКонтакте.

Уберите, пожалуйста, грузовой транспорт с обочины. По возможности пока не езжайте туда, не вставайте в эти пробки – встаньте на стоянках, съезжайте с данной трассы. Пусть коммунальная техника спокойно убирает данный участок дороги. Владимир Матягин, президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс"

В комитете пообещали, что в ночь на 2 декабря на Московском шоссе будет работать снегоуборочная техника.

Пробкой на Московском шоссе заинтересовалась прокуратура

Ситуцию в свои руки решила взять городская прокуратура, которая намерена проверить исполнение федерального законодательства при содержании и эксплуатации в зимний период участка дороги на Московском шоссе в поселке Шушары. Прокуратура установила, что после продолжительного снегопада своевременная уборка дороги от снега производилась ненадлежащим образом. Это и привело к пробке.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Тем временем в Петербурге продолжается снегопад. Как заявили в комитете по благоустройству, за сутки с городских улиц собрали и вывезли более 44 тысяч кубометров снега. Убирают улицы и дороги от снежных масс 1097 единиц техники и 1221 работник ручного труда.

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