Петербуржцы назвали враньем заявление властей о пробках на Московском шоссе

Жители города назвали издевательством сложившуюся ситуацию.

Жители Петербурга резко раскритиковали заявление властей о транспортном коллапсе на Московском шоссе. Гневные комментарии появились под постом администрации Пушкинского района "ВКонтакте".

Запись опубликована около 15 часов 1 декабря. В посте говорится, что к 12 часам дня ситуацию с пробками на шоссе удалось нормализовать "благодаря принятым мерам". Автомобилистам посоветовали заранее выбирать маршрут.

Жители города обвинили власти во лжи и назвали издевательством ситуацию с пробками в Пушкинском районе.

Это что за вранье? Жители Пушкинского района пережили эти сутки отвратительно! Кто-то домой не вернулся, кто-то на работу не вышел, а кто-то и вовсе всю ночь стояли на шоссе! Сегодня картина не поменялась и, по всей видимости, будет все то же самое... Написал один из комментаторов под постом администрации

К вечеру среды ситуация с пробками на Московском шоссе действительно не изменилась. Автобусы были вынуждены ехать в объезд из-за огромного затора. Автомобилисты и пассажиры общественного транспорта пожаловались, что им приходится тратить несколько часов на поездку.

В Комитете по благоустройству в сложившейся ситуации обвинили компанию "Деловые линии". По утверждению чиновников, именно она плохо почистила съезды, в результате чего в снегу застряли фуры. В свою очередь в "Деловых линиях" отметили, что за уборку на шоссе отвечают собственники логистического комплекса "Армада".

Ранее мы писали, что к вечернему час-пику дороги в Петербурге уже загружены на 9 баллов.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб