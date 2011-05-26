К вечернему час-пику дороги в Петербурге уже загружены на 9 баллов

Пробки замечены на Московском шоссе, Петрозаводском шоссе, Софийской улице, а также в центре города.

В среду, 1 декабря, к пяти часам вечера загруженность петербургских дорог уже оценили в 9 баллов, согласно данным "Яндекс. Карты".

Ситуация не изменилась на Московском шоссе, машины там стоят в обе стороны. Загружена Софийская улица, а также Петрозаводское шоссе в сторону города и часть Шлиссельбургского шоссе.

Также "стоит" Московский проспект, набережная Обводного канала, район станций метро "Площадь Александра Невского – 1", "Новочеркасская", "Маяковская", "Площадь Восстания", а также Малоохтинский проспект. "Бордовым" окрашены Тульская улица, Лиговский проспект, Невский проспект, Гончарная улица, улица Восстания, набережная реки Фонтанки, Садовая улица, набережная Макарова, Выборгская набережная и ряд других магистралей.

К восьми часам вечера ситуация изменится до 5 баллов.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты", ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте