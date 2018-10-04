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Некоторые автобусы №196 идут в объезд из-за пробки на Московском шоссе
Сегодня, 17:00
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Некоторые автобусы №196 идут в объезд из-за пробки на Московском шоссе

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Пассажиров просят при посадке в автобус № 196 уточняйте у кондуктора или водителя трассу следования автобуса.

Вечером в среду, 1 декабря, в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок" сообщили петербуржцам, что в связи со сложной дорожной обстановкой на Московском шоссе часть автобусов маршрута № 196 направлены по объездной трассе.

Часть автобусов этого маршрута проследует от остановки "Метро "Купчино" по Витебскому проспекту, Дунайскому проспекту, Софийской улице, Колпинскому шоссе (в обратном направлении – без заезда к метро "Купчино", пассажиры могут выйти у метро "Дунайская"). Другая часть автобусов пойдет по обычной трассе через Московское шоссе.

Чтобы избежать казусов, необходимо уточнить у кондуктора или водителя трассу следования автобуса.

 К половине шестого часа вечера дорожную ситуацию в Петербурге оценили на 9 баллов.

Фото: Piter.tv; Транспорт Петербурга. Организатор перевозок / Телеграм

Теги: объездная трасса, петербург, пробка на московском шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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