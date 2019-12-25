Московское шоссе продолжает стоять без движения

В соцсетях горожане возмущены ситуацией и не понимают, о какой тысячи единиц спецтехники говорят в Смольном.

Утром в среду, 1 декабря, петербуржцы вновь пожаловались на парализованное Московское шоссе: водители снова встали без движения.

В комментариях один из петербуржцев отметил, что выходил на работу в 6 часов утра и заметил зарождение пробки. Многие горожане негодуют: почему в Смольном говорят о тысячи единиц техники, если участок снова окрасился в "бордовый"? В то же время Piter.tv писал о 569 машинах и 8 тыс. дворников.

Петербурженка Елизавета М. сообщила, что даже позвонила по номеру 573-21-81 (телефон доверия ГУ МВД), однако там ей ничем помочь не смогли.

Некоторые горожане отметили, что можно "проскочить" по Софийской улице.

В целом дорожную ситуацию утром в Петербурге оценили на 8 баллов, что ниже на два балла, чем вчера. К 10:20 дороги стали свободнее и "Яндекс.Пробки" показал 6 баллов. Между тем Коломяжский проспект превратился в озеро из-за прорыва трубы.

UPD на 10:20: судя по картам, Московское шоссе стало свободнее в одну сторону, а на Софийской улице произошел затор из-за нескольких аварий.

Как прошел первый снегопад Piter.tv писал ранее.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте