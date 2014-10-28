Почти 8 тыс. дворников и 569 машин отчищают Петербург от снегопада

Площадь работы составляет около 70 млн квадратных метров.

Придомовые территории Петербурга отчищают от снега 7915 дворников и 569 машин спецтехники. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе жилищном комитета города.

Так, площадь работы составляет около 70 млн квадратных метров. Сообщается, что в Центральном районе коммунальные службы убирались по "квартальному принципу". В результате шесть бригад дворников и один погрузчик смогли расправиться со снегом за полтора часа.

Как рассказали чиновников, таким принципом, с одной стороны, жильцы довольны благодаря темпам уборки, с другой — во время сильных снегопадов убранные улицы быстро покрываются новым слоем осадков.

Ранее на Большеохтинском мосту грузовик с мукой заблокировал движение.

Фото: Piter.tv

