Пробкой на Московском шоссе заинтересовалась прокуратура

Прокуратура установила, что после продолжительного снегопада своевременная уборка дороги от снега производилась ненадлежащим образом.

Прокуратура Пушкинского района проводит проверку исполнения федерального законодательства при содержании и эксплуатации в зимний период участка дороги на Московском шоссе в поселке Шушары. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура установила, что после продолжительного снегопада своевременная уборка дороги от снега производилась ненадлежащим образом. Это привело к пробке.

Сотрудники прокуратуры провели очередной осмотр автомобильной дороги, в ходе которого зафиксированы нарушения. Вместе с тем, дорожные службы продолжают уборку снега. В ходе дальнейшей проверки будет дана принципиальная оценка полноте и своевременности принимаемых уполномоченными органами мер по содержанию и уборке соответствующей территории.

Вечером 1 декабря МЧС развернуло два пункта обогрева на Московском шоссе из-за огромной пробки.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Никита Козлов)