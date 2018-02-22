МЧС развернуло два пункта обогрева на Московском шоссе из-за огромной пробки

Водители в развернутых палатках могут выпить горячий чай и подзарядить гаджеты.

В среду вечером, 1 декабря, на Московском шоссе МЧС развернуло два пункта обогрева из-за серьезной пробки. В городе второй день идет сильный снегопад, который стал причиной многих дорожных инцидентов в Петербурге и области.

Как сообщает "78.ru", водители могут в развернутых палатках выпить горячий чай и подзарядить гаджеты.

Ранее мы сообщали, что некоторые автобусы №196 идут в объезд из-за пробки на Московском шоссе. Пассажиров просят при посадке в автобус № 196 уточняйте у кондуктора или водителя трассу следования автобуса.

Видео: 78.ru