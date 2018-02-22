  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:11
88
romasdaria Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МЧС развернуло два пункта обогрева на Московском шоссе из-за огромной пробки

0 0

Водители в развернутых палатках могут выпить горячий чай и подзарядить гаджеты. 

В среду вечером, 1 декабря, на Московском шоссе МЧС развернуло два пункта обогрева из-за серьезной пробки. В городе второй день идет сильный снегопад, который стал причиной многих дорожных инцидентов в Петербурге и области.

Как сообщает "78.ru", водители могут в развернутых палатках выпить горячий чай и подзарядить гаджеты. 

Ранее мы сообщали, что некоторые автобусы №196 идут в объезд из-за пробки на Московском шоссе. Пассажиров просят при посадке в автобус № 196 уточняйте у кондуктора или водителя трассу следования автобуса.

Видео: 78.ru 

Теги: московское шоссе пробка, палатки, пункты обогрева
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии