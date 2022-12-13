В Ленобласти на поддержку туризма выделят 176 млн рублей

В регионе уделят внимание пляжам, новым туристическим маршрутам и кемпингам.

Власти Ленобласти выделили 176 млн рублей на поддержку бизнеса в сфере туризма. Средства направят на реализацию 25 проектов. Об этом сообщили в Ростуризме.

Отметим, что деньги на поддержку турбизнеса выделили из федерального и регионального бюджетов. На создание и развитие кемпингов планируется потратить 6,8 млн рублей. В регионе появятся новые локации для отдыха, где установят эстетичные домики, стоянки-кемпинги и прочее оборудование.

Кроме того, в регионе уделят внимание пляжам. На проекты потратят 14 млн рублей. Также в Ленобласти откроют новые национальные маршруты.

Ранее на Piter.tv: названы самые бюджетные маршруты из Петербурга в апреле.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти