Названы самые бюджетные маршруты из Петербурга в апреле

Жителям предлагают поехать в Дно.

Стало известно, куда можно съездить на выходные из Петербурга в апреле за небольшие деньги. Самым бюджетным вариантом оказалась поездка в Дно. Билет обойдется в 752 рубля. Об этом сообщили в ТАСС.

Кроме того, в список вошли Псковская, Новгородская, Тверская области и Республика Карелия. За 870 рублей жители города могут съездить в Окуловку. Билет в Великий Новгород обойдется в 873 рубля. Поездки в Бологое и Лахденпохью будут стоить в районе тысячи рублей.

Для москвичей самым бюджетным вариантом станет путь в Переславль-Залесский. Стоимость билета составит 472 рубля. Кроме того, в топ дешевых направлений вошли Ржев, Александров и Гагарин. Таким образом, путешествия из столицы оказались более бюджетными.

Ранее на Piter.tv: маршрут "Ласточки" из Петербурга до Сортавалы будет продлён до станции Хелюля.

Фото: Piter.tv