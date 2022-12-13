Маршрут "Ласточки" из Петербурга до Сортавалы будет продлён до станции Хелюля

По пути поезда будут делать остановки в Выборге и Каменногорске.

Маршрут скоростных электричек "Ласточка" по маршруту Петербург – Сортавала продлят до станции Хелюля в Карелии. Изменения вступят в силу с 29 апреля, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Таким образом, была исполнена просьба пассажиров о продлении маршрута. "Ласточки" № 821 и № 823 будут отправляться Петербурга в 6:15 и в 19:25. Они прибудут на станцию Хелюля в 10:45 и 23:55 соответственно. Обратный путь 18:15 и 5:05 будут проделывать поезда № 822 и № 824. Их время прибытия в Петербург – 22:43 и 9:31 соответственно.

По ходу движения электрички будут делать остановки в Выборге, Каменногорске, Хийтоле, Элисенвааре, Яккиме, Сортавале.

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Фото: Telegram / СПб-Главный