Мощности погранпереходов на границе с Финляндией увеличат в Ленобласти

Пункт пропуска Брусничное сможет пропускать до 5 тыс. автомобилей в сутки.

ФГКУ Росгранстрой представил программу модернизации погранпереходов на границе с Финляндией в Ленобласти до 2027 года. Положительное заключение на проведение проекта выдала Главгосэкспертиза.

Судя по документации, пропускная способность пункта Брусничное возрастёт до 5 тыс. машин в сутки, то есть, вырастет в 2 раза по сравнению с существующей.

По данным информагества "РЖД Партнер", модернизация затронет ещё несколько погранпереходов 47-ого региона. В частности, планируется увеличить пропускную способность пункта Ивангород на границе с Эстонией на 25%, до 1,9 тыс. автомобилей в сутки. Мощность МАПП Светогорск на финской границе возрастет на 70% - до 3,5 тыс. машин в сутки.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградской области построен межпоселковый газопровод до Усть-Луги.

Фото: Piter.TV