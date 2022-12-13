Общая протяженность газопровода вместе со вторым и третьим этапами составит около 60 км.

В Ленинградской области построен межпоселковый газопровод до Усть-Луги. Об этом сообщила региональная администрация.

Компания "Газпром газораспределение Ленинградская область" завершила первый этап строительства межпоселкового газопровода от газораспределительной станции "Усть-Луга". Он включил строительство сетей протяженностью от ГРС "Усть-Луга" до границы квартала Краколье поселка Усть-Луга.

Общая протяженность газопровода вместе со вторым и третьим этапами составит около 60 км. Он пройдет от газораспределительной станции "Усть-Луга" до деревень Большое Куземкино, Ропша, Ванакюля, Калливере, Кейкино с отводами на деревни Краколье, Выбье, Малое Куземкино, Венекюля, Федоровка, поселки Усть-Луга и Преображенка и промзону поселка Усть-Луга, где реализуются мощные промышленные проекты.

Ввод объекта создаст техническую возможность газификации 1,9 тысячи частных домов и квартир, четырех котельных. Работы планируется завершить в 2023 году.

Ранее в В Петербурге и Ленобласти открыли три газозаправочные станции.

Фото: администрация Ленобласти