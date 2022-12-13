На КАД во Всеволожском районе заработали первые метановые заправки

В краткосрочной перспективе компания Газпром при существенной поддержке региона планирует строительство еще 7 объектов.

Первая метановая заправка заработала сегодня на КАД во Всеволожском районе. Торжественное открытие прошло на АГНКС-1 КАД-Парнас. Станции АГНКС-11 в поселке Левашово и АГНКС-1 в Тосно подключились в онлайн-режиме.

Как подчеркнул Виктор Зубков, природный газ эффективен и может использоваться на наземном и речном транспорте. Строительство газозаправочных станций со стоимостью метана в 22 рубля за кубометр, по его словам, важно для экологии и экономики всей страны.

В краткосрочной перспективе компания Газпром при существенной поддержке региона планирует строительство еще 7 объектов, каждый из которых сможет обслуживать около 100 тысяч машин в год.

Фото: администрация Ленобласти