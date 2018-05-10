Что произошло в Петербурге 10 мая: фото и видео

Piter.TV публикует будничную подборку событий, случившихся сегодня в Петербурге.

Сегодня, 10 мая в Петербурге произошло много важных событий. Подробнее о них читайте в будничной подборке от Piter.TV.

Происшествия в Спб за сутки 10 мая: что случилось в Петербурге сегодня?

1. На Звенигородской улице произошла авария: столкнулись три внедорожника. Машины въехали друг в друга, получился классический паровозик. Есть пострадавшие. Трамвайное движение на месте ДТП заблокировано.

2. Прыгнувшую в Неву девушку успели спасти прохожие. Позже петербурженка призналась, что оказалась в воде добровольно. Перед этим поступком она изрядно выпила.

3. В Петербурге силовики обыскивают 13 заведений по делу главы Северо-Западного Ростехнадзора Григория Слабикова. Мужчину обвиняют в хищении 4 млрд рублей у строительных саморегулируемых организаций города.

4. Утром, 10 мая на внешнем кольце КАД легковушка уронила "Газель" на бок. На месте происшествия образовался затор. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео ДТП.

5. Ночью в Калининском районе Петербурга неизвестный поджег одну из квартир жилого дома. Петербуржцев успели эвакуировать из помещений. Однако хозяева горящей квартиры попали в ловушку: у них заклинило дверной замок. Чтобы спасти людей, пожарным пришлось выбивать стекла и тушить огонь снаружи.

6. Ночью, с 9 на 10 мая в Выборгском районе Петербурга произошла авария, в которой пострадал человек. Нетрезвый мужчина выехал на встречную полосу и врезался в иномарку, за рулем которой была молодая девушка. Потерпевшая не была пристигнута и пробила головой лобовое стекло. Девушке потребовалась медицинская помощь.

7. Несколько десятков человек посмотрело праздничный салют ко Дню Победы на крыше дома 30, на Дворцовой набережной. Как оказалось, это было не самой хорошей идеей. По не осторожности одна из присутствующих на крыше девушек провалилась сквозь стеклянную крышу. Пострадавшая пролетела вниз несколько метров. В результате девушку пришлось госпитализировать со сломанной ногой. Недавно молодая петербурженка отпраздновала свое 18-летие.

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Фото и видео: Piter.TV, Вконтакте / ДТП и ЧП по СПб, pixabay.com