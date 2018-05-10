Видео: на внешнем кольце КАД легковушка уронила "Газель" на бок

На месте аварии образовалась большая пробка.

Сегодня утром на внешнем кольце КАД между Таллинским шоссе и постом ДПС Chevrolet уронила "Газель" на бок. На месте аварии образовалась большая пробка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Мобильный корреспондент Piter.TV снял ДТП на видео.

На записи видна разбитая легковушка и перевернутый большегруз. Не смотря на то, что авария произошла неподалеку от поста ДПС, сотрудники правоохранительных органов на место происшествия пока не прибыли. Сообщается, что в ДТП никто не пострадал.

Видео: Piter.TV