Стали известны новые подробности о деле Григория Слабикова

Главу Северо-Западного Ростехнадзора обвиняют в хищении 4 млрд рублей у строительных саморегулируемых организаций Петербурга.

Главу Северо-Западного Ростехнадзора Григория Слабикова обвиняют в хищении 4 млрд рублей у строительных саморегулируемых организаций (СРО) Петербурга. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Отмечается, что в 2011 году глава ведомства поспособствовал вступлению в СРО строительных компаний "Стандарт-Проект", "Стандарт-Изыскания" и "Строительный ресурс", подозреваемых в хищении денег. Тогда следствие установило, что с 2012 по 2016 году из компенсационного фонда СРО начали регулярно выводиться деньги на расчетный счет АО "УК "Норд-Вест Капитал". Всего на счет организации было перечислено 4 млрд рублей. Спустя время деньги исчезли в неизвестном направлении.

Сегодня версия следствия состоит в том, что Григорий Слабиков и его дочь Елена были покровителями этих организаций и получали от них материальное вознаграждение. В отношении главы ведомства возбуждено уголовное дело. Ранее мы писали, что силовики обыскивают 13 заведений в Петербурге, связанных со Слабиковым.

Отметим, что с 2010 года вступление в СРО стало обязательным условием для всех строителей. Организации получают разрешение на работу только после того, как включили себя в реестр членов. После этого они регулярно перечисляют деньги в "компенсационный фонд", из которого, по задумке законодателей, будут покрываться все убытки из-за возможных ошибок строителей – членов СРО. При этом деньги из фонда не могут переводиться на посторонние счета. Кроме того, строителям они обратно не возвращаются.

Фото: Piter.tv