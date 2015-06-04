Комиссия Ростехнадзора устанавливает причины ЧП на разрезе в Кузбассе

Горные работы на участке приостановлены.

Сибирское управление Ростехнадзора устанавливает причины обвала, произошедшего на участке Моховского угольного разреза компании "Кузбассразрезуголь". Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального министерства по угольной промышленности. Специалисты уточнили, что причины инцидента будут установлены. Для этого на территорию прибыла экспертная группа. Горные работы временно приостановлены.

На предприятии создан оперативный штаб по ликвидации аварии. сообщение от "Кузбассразрезугля"

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