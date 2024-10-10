Силовики пришли с обысками в столичный хостел по делу об экстремизме

Мигранты доставлены для проведения следственных мероприятий в отдел.

В рамках ведения уголовного дела российскими следователями при поддержке Росгвардии проведены обыски в одном из хостелов, расположенных в юго-западной части столицы. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления надзорного ведомства по Москве. Известно, что расследование связано со статьей 282.2 УК РФ о создании экстремистской организации.

Получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле, расположенном на Новоясеневском проспекте. На объекте установлено 538 иностранных граждан. пресс-служба СК РФ по городу

Иностранцы направлены в правоохранительные органы для проверки соблюдения миграционного законодательства, а также возможного совершения других правонарушений на территории столичного региона. В хостеле специалисты изъяли финансово-хозяйственную документацию. Руководство и администрация хостела также доставлены в отделение.

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Фото и видео: Telegram / Столичный СК