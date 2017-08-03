Ростехнадзор одобрил реконструкцию станции метро "Чернышевская"

Управлением выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации.

Ростехнадзор проверил работы по реконструкции на станции метро "Чернышевская". Работы на объекте проводило АО "Метрострой Северной Столицы", отметил портал "Строительный Петербург".

Ростехнадхор установил, что все работы завершены в полном объеме, нарушений обязательных требований не выявлено. В ходе реконструкции, в том числе, вместо трёх эскалаторов устаревшей модели специалисты установили четыре – петербургского производства. Пропускная способность станции увеличится на 6,5 тысяч пассажиров в сутки.

Управлением выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации.

Ранее в Смольном назвали очередность открытия новых станций петербургского метро.

Фото: портал "Строительный Петербург"