На "Чернышевской" по требованию прокуратуры отремонтировали потолок

По требованию прокуратуры метрополитена Петербурга на станции "Чернышевская" отремонтировали штукатурный слой потолка. Его частичное отслоение – следствие некачественной подготовки раствора и поверхности. Инцидент произошел в конце октября.

Прокурор вносил представление об устранении нарушений в адрес руководства подрядной организации. Ремонтные работы произвели в ходе рассмотрения акта прокурорского реагирования. Напомним, "Чернышевскую" реконструировали с 2022 по 2024 годы.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга