На "Чернышевской" по требованию прокуратуры отремонтировали потолок

По требованию прокуратуры метрополитена Петербурга на станции "Чернышевская" отремонтировали штукатурный слой потолка. Его частичное отслоение – следствие некачественной подготовки раствора и поверхности. Инцидент произошел в конце октября.
Прокурор вносил представление об устранении нарушений в адрес руководства подрядной организации. Ремонтные работы произвели в ходе рассмотрения акта прокурорского реагирования. Напомним, "Чернышевскую" реконструировали с 2022 по 2024 годы.
Ранее мы рассказывали о том, что потолок в частной школе на Средней Подьяческой обвалился из-за перепланировки.
Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
