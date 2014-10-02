  1. Главная
На "Чернышевской" по требованию прокуратуры отремонтировали потолок
Сегодня, 11:26
Его частичное отслоение – следствие некачественной подготовки раствора и поверхности.

По требованию прокуратуры метрополитена Петербурга на станции "Чернышевская" отремонтировали штукатурный слой потолка. Его частичное отслоение – следствие некачественной подготовки раствора и поверхности. Инцидент произошел в конце октября. 

Прокурор вносил представление об устранении нарушений в адрес руководства подрядной организации. Ремонтные работы произвели в ходе рассмотрения акта прокурорского реагирования. Напомним, "Чернышевскую" реконструировали с 2022 по 2024 годы. 

Ранее мы рассказывали о том, что потолок в частной школе на Средней Подьяческой обвалился из-за перепланировки. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

