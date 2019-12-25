  1. Главная
Потолок в частной школе на Средней Подьяческой обвалился из-за перепланировки
В помещении шли ремонтные работы.

Стала известна причина обрушения потолка в частной школе на Средней Подьяческой улице в Петербурге. Напомним, 28 ноября в тамбур учебного учреждения упал 50-летний рабочий. 

По информации администрации Адмиралтейского района, инцидент произошел из-за самовольной перепланировки в квартире этажом выше, пишет "Фонтанка". В помещении шли ремонтные работы. Специалисты повредили перемычку, и часть конструкции рухнула. Арендатору подготовили предписание. Необходимо будет представить согласованный проект перепланировки или вернуть жилище в исходное состояние. 

Ранее мы рассказывали о том, что на входе станции метро "Чернышевская" в Петербурге обвалился потолок. Подрядчик проводил гарантийный ремонт. 

