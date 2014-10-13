В частной школе на Средней Подьяческой обвалился потолок

Предварительно, пострадала 70-летняя завуч.

В частной школе Адмиралтейского района Петербурга обвалился потолок. В квартире этажом выше проводились ремонтные работы. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор".

Инцидент произошел днем 28 ноября. В помещение учебного учреждения на Средней Подьяческой улице упал 50-летний рабочий. По предварительным данным, пострадала 70-летняя завуч. Все обстоятельства и детали случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что кусок штукатурки отвалился с фасада дома на набережной канала Грибоедова. К счастью, никто не пострадал: рядом проходила супружеская пара, мужчина и женщина отделались испугом.

Фото: Piter.TV