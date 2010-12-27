В Петербурге силовики обыскивают 13 заведений из-за уголовного дела в отношении руководителя Ростехнадзора по Северо-Западу

Представители закона проверяют квартиры, загородные дома и другую собственность фигурантов расследования.

Как стало известно, обыски по делу о мошенничестве главы Ростехнадзора по Северо-Западу проходят не только в офисе ведомства и личном доме Григория Слабикова. Оперативные мероприятия затронули и квартиры и другие помещения, принадлежащие близким родственникам фигуранта дела. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

С 7 часов утра на Крестовском острове сотрудники ФСБ, СОБРа, полиции и СК проверяют квартиры, в которых зарегистрирован сам Слабиков и его дочь Елена. Силовики также наведались в спортивный комплекс "Санпарк" на Никольской улице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, который принадлежит Елене Слабиковой.

В настоящий момент обыски одновременно проходят в 13 различных локациях по города. Изучаются также дома руководящего состава местного Управления Ростехнадзора.

Фото: Piter.tv