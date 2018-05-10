Петербурженка-руфер попала в реанимацию после салюта на Дворцовой

Девушка провалилась сквозь крышу.

Праздничный салют к Дню Победы несколько десятков петербуржцев посмотрело на крыше института электрофизики на Дворцовой набережной, 30. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Очевидцы рассказали, что одна из руферов по случайности провалилась сквозь стеклянную крышу. Пострадавшая пролетела вниз несколько метров. В результате девушку пришлось госпитализировать. Ее забрал реанимобиль. По предварительной информации от медиков, у жертвы выявлен перелом ноги. Петербурженка недавно справила 18-летие.

Оставшихся руферов снимали со здания сотрудники МЧС по Санкт-Петербургу. Большинство собравшихся направились с объяснениями к представителям полиции. Как сообщили сами участники мероприятия, их на крыше было около ста человек.

Видео: Piter.tv