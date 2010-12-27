На Художников пьяный на Ситроене проехался по встречке: пострадала женщина

Ночью в Петербурге водитель в состоянии алкогольного опьянения "поздравил" девушку с Днем Победы, врезавшись в ее машину.

В Выборгском районе пьяный водитель устроил автомобильную аварию. Инцидент произошел около часа ночи 10 мая на пересечении проспектов Художников и Луначарского, по направлению от Сосновки. Нетрезвый шофер врезался в иномарку "Мазда", за рулем которой находилась молодая девушка. Об этом рассказали очевидцы событий.

По сведениям участников движения, петербурженка не была пристегнута. Из-за столкновения она влетела головой в стекло и травмировалась. У жертвы ДТП оказалась разбита голова. Девушке потребовалась медицинская помощь.

Известно, что виновник аварии передвигался на "Ситроене" и неожданно вылетел на встречную полосу. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб