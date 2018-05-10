На Северном проспекте неизвестный поджег жилую квартиру

Хозяева не смогли выбраться наружу, но спаслись.

В Калининском районе Санкт-петербурга неизвестный мужчина поджег жилой многоэтажный дом. Об этом рассказали очевидцы. Преступник решил развести пламя прямо перед дверью одной из квартир на Северном проспекте, 65.

Петербуржцы были эвакуированы из помещений. К месту инцидента приезжали пожарные и спасатели МЧС.Специалисты не смогли попасть внутрь горящей квартиры, поэтому им пришлось разбивать окно и тушить помещение снаружи.

Жители пострадавшей парадной сообщили, что неизвестный преступник поджег дверь в квартиру. Владельцы не смогли покинуть жилплощадь из-за заклинившего устройства. Однако, сведения пока что не подтверждены официальными службами.

Жильцов проинформировали, что в результате неадекватного поступка "доброжелателя", пострадавших не оказалось.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб