На Звенигородской авария: столкнулись три внедорожника

Volvo въехал в Audi, а Audi в Mitsubishi.

Сегодня днем на Звенигородской улице, недалеко от дома № 3 столкнулись три внедорожника. Очевидцы сообщают, что получился классический паровозик: Volvo въехал в Audi, а Audi в Mitsubishi. На место аварии приехали сотрудники ДПС и скорая помощь. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

По словам очевидцев, после столкновения из Volvo потекла жидкость. В этой же машине пострадал человек: в момент аварии сработала подушка безопасности и сильно ударила водителя. Машины перекрыли движение трамваев.

Видео: Piter.TV