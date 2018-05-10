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Alena_Zinovieva
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На Звенигородской авария: столкнулись три внедорожника

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Volvo въехал в Audi, а Audi в Mitsubishi.

Сегодня днем на Звенигородской улице, недалеко от дома № 3 столкнулись три внедорожника. Очевидцы сообщают, что получился классический паровозик: Volvo въехал в Audi, а Audi в Mitsubishi. На место аварии приехали сотрудники ДПС и скорая помощь. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

По словам очевидцев, после столкновения из Volvo потекла жидкость. В этой же машине пострадал человек: в момент аварии сработала подушка безопасности и сильно ударила водителя. Машины перекрыли движение трамваев.

Видео: Piter.TV

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Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия ДТП

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